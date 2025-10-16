https://news.day.az/azerinews/1788640.html Sığır inanılmaz fəndlə ölümdən xilas oldu - ANBAAN VİDEO Rusiyanın Yamal-Nenets federal dairəsinin Purovsk rayonunda sığır inanılmaz fəndlə avtomobillə toqquşmadan canını qurtarıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisənin ötən gün baş verdiyi bildirilir. Görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin anı təqdim edirik:
Sığır inanılmaz fəndlə ölümdən xilas oldu - ANBAAN VİDEO
Rusiyanın Yamal-Nenets federal dairəsinin Purovsk rayonunda sığır inanılmaz fəndlə avtomobillə toqquşmadan canını qurtarıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisənin ötən gün baş verdiyi bildirilir.
Görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Həmin anı təqdim edirik:
