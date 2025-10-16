Sığır inanılmaz fəndlə ölümdən xilas oldu

Rusiyanın Yamal-Nenets federal dairəsinin Purovsk rayonunda sığır inanılmaz fəndlə avtomobillə toqquşmadan canını qurtarıb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisənin ötən gün baş verdiyi bildirilir. 

Görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. 

Həmin anı təqdim edirik: 