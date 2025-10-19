https://news.day.az/azerinews/1789215.html Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətində prezident seçkiləri keçirilir Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətində prezident seçkiləri başlayıb. Day.Az xəbər verir ki, səsvermə saat 08:00-da start götürüb və 18:00-dək davam edəcək. Seçkilərlə əlaqədar ölkə üzrə 777 seçki məntəqəsi yaradılıb. Namizədlər prezident seçilmək üçün birinci turda 50% + 1 səs toplamalıdır.
