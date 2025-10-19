Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətində prezident seçkiləri keçirilir

Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətində prezident seçkiləri başlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, səsvermə saat 08:00-da start götürüb və 18:00-dək davam edəcək.

Seçkilərlə əlaqədar ölkə üzrə 777 seçki məntəqəsi yaradılıb. Namizədlər prezident seçilmək üçün birinci turda 50% + 1 səs toplamalıdır. Əgər heç bir namizəd bu səs çoxluğunu əldə edə bilməzsə, yeddi gün ərzində ikinci tur keçiriləcək.

Qeyd edək ki, prezident postu uğrunda cəmi 7 namizəd mübarizə aparır.