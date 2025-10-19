https://news.day.az/azerinews/1789245.html Almaniya Gürcüstandakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstandakı səfiri Peter Fişeri məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumat Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin X platformasındakı rəsmi səhifəsində dərc olunub.
Almaniya Gürcüstandakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb
Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstandakı səfiri Peter Fişeri məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumat Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin X platformasındakı rəsmi səhifəsində dərc olunub.
Bildirilib ki, səfirin geri çağırılmasının məqsədi Gürcüstan ilə münasibətlərdə bundan sonrakı addımları müzakirə etməkdir.
Həmçinin vurğulanıb ki, sabah keçiriləcək Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirləri Şurası toplantısının gündəliyinə Gürcüstanla bağlı məsələ də daxil ediləcək.
