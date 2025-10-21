Türkiyənin 50 bölgəsində FETÖ əməliyyatı - 286 nəfər saxlanıldı
Türkiyədə FETÖ-yə qarşı əməliyyatlar davam edir. Əməliyyatlar zamanı FETÖ istintaqı çərçivəsində ifadələrdə və şəxsiyyətləri qeyd edilən, həbs cəzası və axtarış sənədlərini yekunlaşdıran şəxslər də yaxalanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki,Türkiyə Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya, "Son bir ayda 50 vilayətdə FETÖ-yə qarşı davam edən əməliyyatlarımızda polisimiz 286 şübhəlini yaxaladı. 154-ü həbs olundu, 79-u barəsində isə məhkəmə nəzarəti tədbirləri həyata keçirildi. Digərləri haqqında isə əməliyyatlar davam edir" açıqlamasını edib.
Əməliyyatlar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanaqqala, Çorum, Dənizli, Düzce, Ədirnə, Elazığ, Ərzurum, Əskişəhər, Qaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaşkəs, Körpəsəl, Körpəsəl, Körpəsəl Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon və Zonguldak rayonlarında aparılıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре