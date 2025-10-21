Baş nazir Əli Əsədov Gürcüstana işgüzar səfərə gəlib

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov oktyabrın 21-də Gürcüstana işgüzar səfərə gəlib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

Şota Rustaveli adına Tbilisi beynəlxalq hava limanında Baş nazir Ə.Əsədovu Gürcüstanın maliyyə naziri Laşa Xutsişvili və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.