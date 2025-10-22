https://news.day.az/azerinews/1789881.html "Onlara görə ölmək istəmirdim" Pandemiya dövründə koronavirusu ağır keçirən Əməkdar artist Mətanət İsgəndərli ən böyük qorxusunu dilə gətirib. Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sənətçi "Həmin Zaur" verilişində danışıb. O, xəstə olarkən ölümdən qorxmadığını bildirib: "Koronavirusa yoluxanda ölümdən qorxmurdum. Ən böyük qorxum nəvələrimlə bağlı idi.
"Koronavirusa yoluxanda ölümdən qorxmurdum. Ən böyük qorxum nəvələrimlə bağlı idi. Fikirləşirdim ki, onları böyüdüm, ali təhsilli edim. Kamımı yalnız onlardan almamışdım. Sırf onlara görə ölmək istəmirdim".
Qeyd edək ki, M.İsgəndərli 2021-ci ildə toy mərasimində virusa yoluxmuşdu. Sənətçinin vəziyyəti ağırlaşdığı üçün xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.
