Gündə bir qaşıq yemək lazımdır - Bədəni cavanlaşdırır, xəstəliklərdən qoruyur
Sağlam həyatın sirri bəzən elə öz mətbəximizdə gizlənir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, gündəlik yeməklərdə istifadə etdiyimiz bəzi ədviyyatlar təkcə dad qatmaqla kifayətlənmir, həm də orqanizmi müxtəlif xəstəliklərdən qoruyur.
Day.Az Milil.Az-a istinadən xəbər verir ki, onlardan biri də darçındır.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, darçının gündə cəmi bir qaşığı orqanizm üçün saysız faydalar gətirə bilər - qan şəkərini tənzimləyir, ürək-damar sağlamlığını qoruyur və bədəni gəncləşdirir.
Britaniyalı həkim Əmir Xan sağlam qidalanma barədə paylaşımında darçının xüsusilə faydalı olduğunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə, darçının fərqli qoxusu və dadı tərkibindəki "cinnamaldehid" adlı maddədən gəlir. Bu birləşmə darçına həm xoş dad verir, həm də onun müalicəvi təsirinə cavabdehdir.
Dr. Xan əlavə edib ki, darçın antioksidantlarla zəngindir. Bu maddələr bədəni DNT-yə zərər verə bilən sərbəst radikallardan qoruyur və hüceyrələrin yenilənməsini sürətləndirir.
Darçının əsas faydaları:
Qan şəkərini tənzimləyir və insulinin təsirini artırır.
İltihab əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir.
Xolesterin və trigliserid səviyyəsini azaldaraq ürək xəstəlikləri riskini azaldır.
Həzm sistemini gücləndirir, immuniteti möhkəmləndirir.
Tədqiqatlar göstərir ki, darçını müntəzəm, lakin ölçülü şəkildə qəbul etmək sağlamlıq üçün olduqca faydalıdır.
