https://news.day.az/azerinews/1790364.html Tramp "Binance"ın təsisçisini əfv etdi ABŞ Prezidenti Donald Tramp dünyanın ən böyük kriptobirjası "Binance"ın təsisçisi Çanqpinq Zaonun əfv edilməsi ilə bağlı sənədi imzalayıb. Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir. Çanqpinq Zao 2024-cü ildə çirkli pulların yuyulmasına qarşı qanunvericiliyi pozmaqda təqsirli bilinərək həbs cəzasına məhkum edilmişdi.
Tramp "Binance"ın təsisçisini əfv etdi
ABŞ Prezidenti Donald Tramp dünyanın ən böyük kriptobirjası "Binance"ın təsisçisi Çanqpinq Zaonun əfv edilməsi ilə bağlı sənədi imzalayıb.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Çanqpinq Zao 2024-cü ildə çirkli pulların yuyulmasına qarşı qanunvericiliyi pozmaqda təqsirli bilinərək həbs cəzasına məhkum edilmişdi.
ABŞ Prezidenti, "Binance"ın Tramp ailəsinin kriptovalyuta şirkəti "World Liberty Financial"a dəstək verməsindən sonra Çanqpinq Zaonu əfv edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре