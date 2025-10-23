Tramp "Binance"ın təsisçisini əfv etdi

ABŞ Prezidenti Donald Tramp dünyanın ən böyük kriptobirjası "Binance"ın təsisçisi Çanqpinq Zaonun əfv edilməsi ilə bağlı sənədi imzalayıb.

Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Çanqpinq Zao 2024-cü ildə çirkli pulların yuyulmasına qarşı qanunvericiliyi pozmaqda təqsirli bilinərək həbs cəzasına məhkum edilmişdi.

ABŞ Prezidenti, "Binance"ın Tramp ailəsinin kriptovalyuta şirkəti "World Liberty Financial"a dəstək verməsindən sonra Çanqpinq Zaonu əfv edib.