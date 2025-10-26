Mədə xərçənginin dərmanı tapıldı
Alimlər mədə xərçənginin dərmanını tapıb.
Day.Az xəbər verir ki, tədqiqat "BMJ Oncology" jurnalında dərc olunub.
Avstraliyanın Olivia Newton-John Onkologiya Tədqiqat İnstitutunun (ONJCRI) mütəxəssisləri müəyyən ediblər ki, şişlərin böyüməsində sinir sisteminin iki komponenti - neyropeptid CGRP və onun RAMP1 reseptoru rol oynayır. Normal halda bu molekullar sinir impulslarını və qan dövranını tənzimləyir, lakin xərçəng zamanı hüceyrələrin bölünməsini stimullaşdırır və şişlərin inkişafını sürətləndirir.
Alimlər gen mühəndisliyi vasitəsilə şiş hüceyrələrindən RAMP1 reseptorunu çıxarıblar və nəticədə onların böyüməsi kəskin yavaşlayıb. CGRP fəaliyyətini bloklayan dərmanlar artıq migren müalicəsində istifadə olunduğundan, tədqiqatçılar onları onkoloji xəstəliklərə qarşı yönəltməyi təklif ediblər.
ONJCRI laboratoriyasının rəhbəri və işin baş müəllifi Dr. Liza Milke bildirib ki, bu nəticələr sinir sistemini xərçəng müalicəsi üçün hədəf kimi nəzərdən keçirməyə imkan verir. O əlavə edib ki, CGRP-ni bloklayan dərmanlar yaxşı öyrənilib və təhlükəsizdir, buna görə klinik sınaqlara sürətlə tətbiq oluna bilər.
Tədqiqat müəllifləri vurğulayırlar ki, bu kəşf daha yumşaq və komfortlu müalicə sxemlərinin yaradılmasına imkan verəcək, belə ki, onkoloji terapiya effektivliyi mövcud dərmanların aşağı toksikliyi ilə birləşdirilə bilər.
