https://news.day.az/azerinews/1791180.html Bu qurun vəzifəli əməkdaşı vəfat etdi - FOTO Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı vəfat edib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, komitənin Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin Sənədlərin qəbulu, qeydiyyatı və icraya nəzarət sektorunun müdiri Sevinc Salahova dünyasını dəyişib.
Onun qısasürən xəstəlikdən həyatını itirdiyi bildirilib.
