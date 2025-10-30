"DanceAbility Azerbaijan" Bakıda "Art Weekend" çərçivəsində inklüziv performans və tamaşa təqdim edəcək - FOTO - VİDEO
Oktyabrın 31-dən noyabrın 2-dək paytaxtda "Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu: Gələcəyi İNDİ Duy" ("Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW") adlı möhtəşəm incəsənət festivalı keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu tədbir incəsənəti, mədəniyyəti və ekologiyanı bir araya gətirəcək.
Layihə Heydər Əliyev Fondu və IDEA İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin tərəfdaşlığı ilə gerçəkləşdirilir. Layihənin müəllifi və təşəbbüskarı Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi Leyla Əliyevadır.
Bu immersiv layihə Bakını müasir yaradıcılıq, dialoq və kəşflərin canlı səhnəsinə çevirəcək. Festivalda xüsusi diqqət okeanlar və dənizlərdəki ekoloji vəziyyətə incəsənət dili vasitəsilə yönəldiləcək. Festivalın əsas mövzusu həyatın, yenilənmənin və dayanıqlı inkişafın rəmzi olan sudur. Su - davamlılığın, yenilənmənin və ümumi yaddaşın simvolu kimi "Art Weekend"in əsas elementi seçilib.
Festivalın əsas mövzusu - həyatın, yenilənmənin və dayanıqlı inkişafın rəmzi olan sudur. Davamlılıq, yenilənmə və kollektiv yaddaşı təcəssüm etdirən su, "Art Weekend"in əsas elementi kimi seçilib və bu, Azərbaycanın beynəlxalq incəsənət ictimaiyyəti ilə mənalı dialoquna töhfə verəcək.
Festival iştirakçıları arasında inklüziv rəqs qrupu "DanceAbility Azerbaijan" da yer alır. Qrup incəsənət, inklüzivlik, əlçatanlıq və ekoloji şüurluluğu birləşdirən iki ilhamverici çıxış təqdim edəcək.
Qrupun yaradıcısı və bədii rəhbəri Nigar Sultanova Trend-ə müsahibəsində bildirib ki, "DanceAbility Azerbaijan"ın mesajı festivalın ideyası ilə səsləşir. Bu festival yaradıcılığı irs ilə innovasiyanı birləşdirən körpü kimi təqdim edir. Qrupun ilk çıxışı 31 oktyabr tarixində Heydər Əliyev Mərkəzində festivalın açılış mərasimində baş tutacaq.
"Su ünsüründən ilhamlanaraq festival incəsənəti və insanlığı birləşdirir, düşünməyə və dəyişməyə ruhlandırır. Açılışda biz dəniz obrazından - zərif, sirli və qüdrətli təbiət qüvvəsindən - ilhamlanan inklüziv rəqs performansı nümayiş etdirəcəyik. Hər bir rəqqas öz fərdiliyini səhnəyə gətirir və bu, okeanların canlı metaforasıdır - bir-birindən fərqli, amma bir-birinə bağlı, dünyanın insanları və mədəniyyətləri kimi", - deyə o bildirib.
2 noyabr saat 15:00-da "DanceAbility Azerbaijan" Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının səhnəsində "De, sənə nə vaxt kifayət edir?" adlı inklüziv rəqs tamaşasını təqdim edəcək.
"Tamaşa insanlıq, istehlak və su - planetin ən vacib resursu - arasındakı əlaqəni araşdırır. Burada ultrasürətli moda sənayesinə toxunulur: mikrop-lastik tərkibli sintetik parçalar istehsaldan utilizasiyaya qədər bütün dövrlərdə ətraf mühitə zərər vurur, çayları, okeanları və dəniz ekosistemlərini çirkləndirir. 'De, sənə nə vaxt kifayətdir?' yalnız moda və geyim haqqında deyil. Bu, həm də bizim nə qədər tullantı yaratdığımız, planetin ehtiyatlarını necə tükətdiyimiz, bu əməyin arxasında dayanan insanlar və hər parçada gizlənən hekayələr haqqındadır", - deyə Nigar Sultanova qeyd edib.
Tamaşada əlilliyi olan və olmayan rəqqaslar birgə çıxış edəcək. Əlçatanlıq işarə dili tərcüməsi, ingilis subtitrləri, taktil turlar və neyromüxtəlifliyə uyğunlaşdırılmış mühit vasitəsilə təmin olunur. Geyimlər və dekorasiyalar təkrar emal edilmiş materiallardan hazırlanıb, bu da sonsuz istehlak əvəzinə dövri iqtisadiyyat prinsiplərini - yenidən istifadə, yenidən düşünmə və bərpa ideyasını əks etdirir.
Giriş sərbəstdir. Qeydiyyat üçün: https://bakuartweekend.az/az/register/
