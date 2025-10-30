Braziliyada yarasalarda yeni koronavirus növü tapılıb
Braziliyada yarasalarda aşkarlanan yeni koronavirusu Rospotrebnadzor izləyir, insanlara ötürülmə riski isə aşağı qiymətləndirilir.
Day.Az bu barədə xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Braziliya alimləri həşərat yeyən yarasalarda yeni koronavirus növü - BRZ batCoV aşkar ediblər. Genetik analiz onun COVID-19-a səbəb olan patogenləri özündə birləşdirən beta-koronavirus cinsinə aid olduğunu müəyyən edib.
Braziliyalı tədqiqatçılar vurğulayırlar ki, hazırda yeni virusun insanlar üçün təhlükə yaratdığına dair heç bir dəlil yoxdur.
Bundan əlavə, bu genetik xüsusiyyət əvvəllər Amerika qitəsindən olan yarasa koronaviruslarında aşkar edilməyib ki, bu da onun müstəqil olaraq Cənubi Amerikada yarandığını göstərir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре