https://news.day.az/azerinews/1792234.html İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nizamnamə fondu artırılıb - FƏRMAN İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nizamnamə fondu artırılıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.
İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nizamnamə fondu artırılıb - FƏRMAN
İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nizamnamə fondu artırılıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, agentliyin nizamnamə fondu 6 783 392 (altı milyon yeddi yüz səksən üç min üç yüz doxsan iki) manatdan 26 783 392 (iyirmi altı milyon yeddi yüz səksən üç min üç yüz doxsan iki) manata çatdırılıb.
