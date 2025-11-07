Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Zəfər Günü ilə bağlı görüntülər paylaşılıb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Zəfər Günü ilə bağlı görüntülər paylaşılıb.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Son beş ilin tarixi Zəfər tarixidir, şanlı tariximizdir".