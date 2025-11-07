https://news.day.az/azerinews/1793969.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Zəfər Günü ilə bağlı görüntülər paylaşılıb - VİDEO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Zəfər Günü ilə bağlı görüntülər paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Son beş ilin tarixi Zəfər tarixidir, şanlı tariximizdir".
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Zəfər Günü ilə bağlı görüntülər paylaşılıb - VİDEO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Zəfər Günü ilə bağlı görüntülər paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Son beş ilin tarixi Zəfər tarixidir, şanlı tariximizdir".
