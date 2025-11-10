https://news.day.az/azerinews/1794373.html Şəmkirdə 7 nəfər dönərdən zəhərləndi Şəmkir şəhərində 6 nəfər dönərdən zəhərlənib. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün şəhərin ərazisində yerləşən "Mersin" dönərxanasında baş verib.
Şəmkirdə 7 nəfər dönərdən zəhərləndi
Şəmkir şəhərində 6 nəfər dönərdən zəhərlənib.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün şəhərin ərazisində yerləşən "Mersin" dönərxanasında baş verib.
Belə ki, şəhər sakinləri 1994-cü il təvəllüdlü Nəsib Eldəniz oğlu Zeynalov, oğlu 2020-ci il təvəllüdlü Emin, qızı 2023-cü il təvəllüdlü Nazlı, Dəllər Cəyir qəsəbə sakini 1991-ci il təvəllüdlü Dürdanə Elçin qızı Kazımova, qızı 2014-cü il təvəllüdlü Damla və oğlu 2015-ci il təvəllüdlü Toğrulla birgə dönərdən zəhərlənmə ilə xəstəxanaya gətirilib.
Onlar ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıblar.
