https://news.day.az/azerinews/1794394.html AQTA-dan Şəmkirdəki zəhərlənmə ilə bağlı AÇIQLAMA Şəmkirdə baş verən hadisənin səbəbinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən məsələ nəzarətə götürülüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq AQTA-dan məlumat verilib.
AQTA-dan Şəmkirdəki zəhərlənmə ilə bağlı AÇIQLAMA
Şəmkirdə baş verən hadisənin səbəbinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən məsələ nəzarətə götürülüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq AQTA-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, Agentliyin mütəxəssisləri hadisə yerinə baxış keçirib, müvafiq nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb edilib.
Araşdırma davam edir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре