AQTA-dan Şəmkirdəki zəhərlənmə ilə bağlı

Şəmkirdə baş verən hadisənin səbəbinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən məsələ nəzarətə götürülüb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq AQTA-dan məlumat verilib.

Bildirilib ki, Agentliyin mütəxəssisləri hadisə yerinə baxış keçirib, müvafiq nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb edilib.

Araşdırma davam edir.