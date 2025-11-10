https://news.day.az/azerinews/1794449.html Günəşdə güclü partlayış qeydə alınıb Bu gün Günəşdə ən yüksək kateqoriyalardan olan X1.2 səviyyəli partlayış baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Tətbiqi Geofizika İnstitutu məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, bu tip partlayışlar radioəlaqədə qısamüddətli pozuntulara və yerin maqnit sahəsində dəyişikliklərə səbəb ola bilər.
