https://news.day.az/azerinews/1795177.html Prezident İlham Əliyev: Futbol üzrə U-20 Dünya çempionatının Azərbaycanda və Özbəkistanda təşkili ortaq tarixi nailiyyətdir İdman sahəsində əməkdaşlıqda yaxşı nəticələr var. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın UzA agentliyinə müsahibəsində deyib.
İki ölkənin (Azərbaycanın və Özbəkistanın) birgə səyləri sayəsində FIFA İcraiyyə Komitəsi 2027-ci ildə keçiriləcək futbol üzrə U-20 Dünya çempionatının final mərhələsini Azərbaycanda və Özbəkistanda təşkil etmək qərarına gəlib. Bu, Avropa ilə Asiyanı birləşdirəcək ortaq tarixi nailiyyətdir.
