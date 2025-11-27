Payızda niyə SPF istifadə etməliyik?
Günəşdən qoruyucu krem (SPF) istifadə etmək yalnız günəşli günlərlə məhdudlaşmamalıdır. Hətta buludlu və ya soyuq hava şəraitində də ultrabənövşəyi (UV) şüalar dərini dərinliklərə qədər təsir edə bilər və uzun müddət qorunmasız qaldıqda müxtəlif dəri problemlərinə səbəb ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ekspertlərin sözlərinə görə, SPF-lə qorunma dərini günəş yanığından, vaxtından əvvəl qocalmadan, piqment ləkələrdən və hətta dəri xərçəngindən qorumaq üçün ən effektiv üsullardan biridir. Onlar həmçinin vurğulayırlar ki, SPF yalnız yay aylarında deyil, payız və qış mövsümlərində də gündəlik rutinin bir hissəsi olmalıdır.
Dəriyə qulluq üzrə mütəxəssislər tövsiyə edir ki, üz, boyun və açıq əllər kimi günəşə ən çox məruz qalan sahələr hər gün SPF ilə qorunmalıdır. Xüsusilə şəhər mühitində yaşayan insanlar üçün bu, vacibdir, çünki urban ərazilərdə əks olunan günəş şüaları da dəridə zədələnməyə səbəb ola bilər.
Mütəxəssislər qeyd edir ki, gündəlik istifadəyə SPF 30 və ya daha yüksək faktor tövsiyə olunur. Məhsulun krem, losyon və ya sprey şəklində olması istifadə rahatlığını artırır və hər yaş qrupuna uyğundur. SPF-lə qorunmaq yalnız kosmetik məqsəd daşımır, eyni zamanda uzunmüddətli sağlamlıq üçün də vacibdir.
Onların sözlərinə görə, hətta qısa zamanlı açıq havada qalmaq, xüsusən səhər və günorta saatlarında, qorunmasız dərini ciddi risk altına qoyur.
Beləliklə, buludlu havalarda belə SPF-lə qorunmaq gündəlik dəriyə qulluq rutininin ayrılmaz hissəsinə çevrilməlidir və bunun üçün əlavə xərclər etməyə ehtiyac yoxdur, doğru məhsul seçimi ilə həm dəri sağlamlığı qorunur, həm də uzunmüddətli kosmetik problemlərin qarşısı alınır.
