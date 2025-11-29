https://news.day.az/azerinews/1798662.html Suyun içərisində qalan transformator təhlükə saçır - VİDEO Suyun içərisində qalan transformator təhlükə saçır. Day.Az xəbər verir ki, görüntülər Şəmkir rayonunun Dəllər Cırdaxan kəndində çəkilib. Bildirilir ki, işlək vəziyyətdə olan transformatora görə uşaqların və böyüklərin həyatı təhlükədədir. Transformator evlərə çox yaxındır və ətrafı sudur.
Elxan Əliyev
Day.Az xəbər verir ki, görüntülər Şəmkir rayonunun Dəllər Cırdaxan kəndində çəkilib.
Bildirilir ki, işlək vəziyyətdə olan transformatora görə uşaqların və böyüklərin həyatı təhlükədədir.
Transformator evlərə çox yaxındır və ətrafı sudur.
