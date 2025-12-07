Şəmkirdə iki avtomobil toqquşub, 1 nəfər ölüb

Şəmkirdə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, hərəkətdə olan iki minik avtomobili toqquşub. Qəza zamanı 1956-cı il təvəllüdlü H. Məmmədov hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.