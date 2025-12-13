https://news.day.az/azerinews/1802138.html Qubada atasının pulunu oğurlayan yeniyetmə saxlanıldı Qubada evdən 7300 dolların oğurlanması ilə bağlı polisə müraciət edilib. Day.Az-ın məlumatına görə, Quba Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırma zamanı vəsaiti götürən şəxsin ailənin yeniyetmə üzvü olduğu müəyyən edilib. O, ifadəsində pulları oğurladığını və xərclədiyini etiraf edib.
