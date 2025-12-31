Azərbaycan nefti bahalaşıb
İtaliyanın Auqusta limanında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin CIF bazasında qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 0,1 ABŞ dolları və ya 0,15 faiz artaraq bir barel üçün 65,67 ABŞ dolları təşkil edib.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Türkiyənin Ceyhan limanında "Azeri Light" markalı neftin FOB bazasında bir barelinin qiyməti 0,09 dollar və ya 0,14 faiz bahalaşaraq 63,66 dollar olub.
URALS markalı xam neftin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 0,15 dollar və ya 0,45 faiz artaraq bir barel üçün 33,68 dollara çatıb.
Şimal dənizində hasil edilən "Dated Brent" markalı neftin qiyməti isə əvvəlki göstərici ilə müqayisədə dəyişməyərək bir barel üçün 62,51 dollar səviyyəsində qalıb.
Azərbaycanın 2025-ci il dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dolları səviyyəsində nəzərdə tutulub.
