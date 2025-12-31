https://news.day.az/azerinews/1806624.html Prezident İlham Əliyev: İqtisadi inkişafda bu il əldə olunmuş uğurlarla fəxr edə bilərik İqtisadi inkişafa gəldikdə, biz bu il əldə olunmuş uğurlarla fəxr edə bilərik. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə müraciətində deyib.
Prezident İlham Əliyev: İqtisadi inkişafda bu il əldə olunmuş uğurlarla fəxr edə bilərik
İqtisadi inkişafa gəldikdə, biz bu il əldə olunmuş uğurlarla fəxr edə bilərik.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə müraciətində deyib.
Valyuta ehtiyatlarımızın tarixi rekord həddə çatdığını, 80 milyard dollardan artıq olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı xarici borcumuzun daha da aşağı düşdüyünü, bu gün ümumdaxili məhsulumuzun cəmi 6,3 faizini təşkil etdiyini söyləyib. Bildirib ki, bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzu 16 dəfə üstələyir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре