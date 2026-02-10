Prezident İlham Əliyev Trampdan başqa dünyada həm İsraillə, həm də Türkiyə ilə əla münasibətləri olan yeganə liderdir

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ-ın Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında deyib.

