Pakistanda ABŞ konsulluğu qarşısında toqquşma olub, 8 nəfər ölüb - VİDEO İran Ali Lideri Əli Xameneinin ölümü ilə bağlı Pakistanın Kəraçi şəhərində ABŞ konsulluğu qarşısında etiraz aksiyasında toqquşmalar olub, 8 nəfər ölüb, 18 nəfər yaralanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Geo TV məlumat yayıb. Ölü və yaralıların sayının artacağı istisna olunmur.
