Videodakı şəxs Şəbnəm Tovuzlunun qızı çıxdı - VİDEO
Sosial şəbəkələrdə yayılan və 2 gənc qızın hərəkətdə olan avtomobildə qaydaları pozaraq görüntü çəkməsini əks etdirən video geniş rezonans doğurub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, kadrlarda onların yüksək səslə musiqi dinlədiyi, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədiyi və sürücünün sükan arxasında əllərini buraxaraq çəkiliş apardığı görünür. Sözügedən paylaşımı isə sosioloq Lalə Mehralı edib.
Görüntülər cəmiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. İstifadəçilər xüsusilə yol hərəkəti qaydalarının açıq şəkildə pozulmasını tənqid edərək bunun həm sürücü, həm də digər hərəkət iştirakçıları üçün ciddi təhlükə yaratdığını vurğulayıblar.
Görüntüdə yer alan şəxslərdən biri müğənni Şəbnəm Tovuzlunun qızıdır. Bununla bağlı olaraq müğənni instaqram hesabından görüntünün silinməsi ilə bağlı xahiş edib. Materialın ictimai əhəmiyyət daşıdığını əsas gətirilərək videonun silinməsinin mümkün olmadığı bildirib.
Bunun ardınca növbəti mesajlarda təhdid xarakterli ifadələrin yer aldığı görülüb. Mesajlarda səhifənin bağlatdırılacağı ilə bağlı fikirlər səsləndirildiyi, eləcə də "Instagram səhifəm daha böyükdür, belə kiçik səhifələri bağlatmaq mənim üçün çətin deyil" məzmunlu sözlərin yazıldığı bildirilir.
Məsələ ilə bağlı müzakirələr sosial şəbəkələrdə davam edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре