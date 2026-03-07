"Taxt oyunları" sevənlərinə şad xəbər
Warner Bros.-un "Taxt Oyunları" dünyasında baş verən hadisələri əks etdirən tammetrajlı film hazırlayacağı açıqlanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "The Hollywood Reporter" və " Page Six" qəzetləri məlumat yayıb.
Filmin ssenarisini Andor yazıçısı və "House of Cards" serialının keçmiş şousunun rəhbəri Bo Uillimonun yazacağını bildiriblər.
THR-ın qeyd etdiyi kimi , bu layihə haqqında daha əvvəl yanvar ayında məlumat verilib. Serialın yaradıcısı 77 yaşlı Martin haqqında reportajda Kral I Eqon Tarqaryenin Vesterosu fəth etməsinə əsaslanan layihənin eyni vaxtda iki potensial hekayə kimi hazırlandığını bildirib. Onlardan biri " Taxt Oyunları"nın spinoffları olan "Əjdaha Evi" və "Yeddi Krallığın Cəngavəri" nə bənzər dram serialı, digəri isə "nəhəng Dune ölçülü bədii film" kimi təsvir edilib.
