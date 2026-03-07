https://news.day.az/azerinews/1820591.html Ceyhun Bayramov Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin İstanbul şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb. Səfər çərçivəsində xarici işlər nazirinin Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında iştirakı və çıxışı nəzərdə tutulub.
Nazir Ceyhun Bayramovun həmçinin yüksək səviyyəli ikitərəfli görüşlərinin keçirilməsi planlaşdırılıb.
