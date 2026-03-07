https://news.day.az/azerinews/1820596.html Arda Gülər Avropada ikinci yerdə "Real"ın türkiyəli oyunçusu Arda Güler İspaniya La Liqasının 27-ci turunda "Selta" ilə oyunda (2:1) məhsuldar ötürmə müəllifi olub. Day.Az xəbər verir ki, o, görüşün 11-ci dəqiqəsində Aurelien Tchouameniyə assist edib.
Arda Gülər Avropada ikinci yerdə
"Real"ın türkiyəli oyunçusu Arda Güler İspaniya La Liqasının 27-ci turunda "Selta" ilə oyunda (2:1) məhsuldar ötürmə müəllifi olub.
Day.Az xəbər verir ki, o, görüşün 11-ci dəqiqəsində Aurelien Tchouameniyə assist edib.
Beləliklə, Arda bu mövsüm bütün turnirlərdə etdiyi assistlərin sayına görə "Mançester Yunayted"in yarımmüdafiəçisi Bruno Fernandeşə çatıb.
2025/26 mövsümündə Avropanın "TOP-5" çempionatlarının futbolçuları arasında bütün turnirlər üzrə ən çox assist edən oyunçular bunlardır:
1. Maykl Olise ("Bavariya") - 23
2. Arda Güler - 15
3. Bruno Fernandeş - 15
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре