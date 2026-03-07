Arda Gülər Avropada ikinci yerdə

"Real"ın türkiyəli oyunçusu Arda Güler İspaniya La Liqasının 27-ci turunda "Selta" ilə oyunda (2:1) məhsuldar ötürmə müəllifi olub.

Day.Az xəbər verir ki, o, görüşün 11-ci dəqiqəsində Aurelien Tchouameniyə assist edib.

Beləliklə, Arda bu mövsüm bütün turnirlərdə etdiyi assistlərin sayına görə "Mançester Yunayted"in  yarımmüdafiəçisi Bruno Fernandeşə çatıb.

2025/26 mövsümündə Avropanın "TOP-5" çempionatlarının futbolçuları arasında bütün turnirlər üzrə ən çox assist edən oyunçular bunlardır: 

1.    Maykl Olise ("Bavariya") - 23

2.    Arda Güler - 15

3.    Bruno Fernandeş - 15