Mətbəx dizaynında 3 səhv - Rahatlıq, estetika itəcək
Mətbəx çoxumuzun vaxtımızın böyük hissəsini keçirdiyi, sevimli yeməklərimizin hazırlandığı və yeyildiyi yerdir.
Day.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bəzilərimiz mətbəx dizaynın 3 bağışlanmaz səhvə yol veririk.
Bəs, bu səhvlər hansılardır?
Mətbəx mebelinin və ya döşəmənin təbii mərmərdən olması
Mərmər gözəl və bahalı materialdır, lakin məsaməli quruluşuna görə mətbəx üçün uyğun deyil.
Kir asanlıqla mərmər qalınlığına nüfuz edir və onu çıxarmaq demək olar ki, mümkün deyil. Süni daşdan və ya qranitdən hazırlanmış dəzgahlara qulluq etmək daha asandır.
Parlaq fasadlar
Əlləriniz təmiz olsa belə, barmaq izləri həmişə belə səthlərdə qalır. Bu səbəbdən kabinetin qapılarını tez-tez silməlisiniz. Hətta uşağınız varsa, vəziyyət daha da pisləşir.
Mat mətbəx səthləri də baxım tələb edir, lakin əl izləri onlarda daha az görünür.
Sobanın soyuducu ilə yanaşı qoyulması
Kiçik bir mətbəxdə belə soba və soyuducu arasında bir şkaf qoymaq çəsləhətdir. Bu hər iki məişət cihazlarınızı xilas edəcək. Çünki soba işləmə zamanı soyuducunun divarlarını qızdırır, onun tam soyumasına mane olur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре