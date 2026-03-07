Prezident İlham Əliyev 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətil paylaşım edib

Prezident İlham Əliyev rəsmi sosial şəbəkə hesablarında 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Hörmətli xanımlar!

Sizi Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, hamınıza cansağlığı, səadət və işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram".