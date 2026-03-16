Şəmkirdə qaz olmayacaq
Şəmkir rayonunda qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.
Bildirilir ki, Şəmkir RQİİ-nin Şəmkir Xidmət Sahəsinin Kür QPS-dən qidalanan diametri 325 mm olan Kür qəsəbə qaz kəmərində Təmiz Qaz QSC tərəfindən qaz sızması və itki aşkar edilib.
Aşkarlanan nasazlığın aradan qaldırılması məqsədilə 17 mart 2026-cı il tarixində saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.
Qaz verilişi işlər yekunlaşanadək dayandırılacaq. Fasilə müddətində Şəmkir rayonunun Kür qəsəbəsi, Səməd Vurğun, Yeniabad və Qapanlı kəndlərinin qaz təchizatında məhdudiyyət yaranacaq.
Ümumilikdə 3369 abonentin qaz təminatında fasilə olacağı bildirilir.
