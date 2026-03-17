Pakistan Kabilə zərbə endirdi - 400 ölü - VİDEO
Ötən gecə Pakistan ordusu Kabil şəhərində və Nəngərhar vilayətində Talibana aid obyektlərə zərbələr endirib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin İnformasiya və Yayım naziri Ataullah Tarar bildirib.
Tarar qeyd edib ki, hücumların hədəfi hərbi obyektlər, sursat anbarları və "terrorçu qruplaşmaların" dəstəklənməsi üçün istifadə olunan infrastruktur olub.
Əfqanıstan hakimiyyəti isə Pakistanı Kabildə narkotik asılılığından müalicə mərkəzinə zərbə endirməkdə ittiham edib.
Hökumət nümayəndələri bildiriblər ki, hücum nəticəsində 400-ə qədər insan həlak olub, təxminən 250 nəfər yaralanıb.
