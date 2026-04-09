Tez-tez istehlak edirik amma çox təhlükəlidir - Xəbərdarlıq
Gündəlik həyatımızda bir çox qida və içki qəbul edirik. Bəziləri sağlamlığımız üçün faydalı olsa da, digərləri zərərli təsirləri ilə seçilir.
Milli.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər gündəlik olaraq tez-tez istehlak edilən emal olunmuş şəkər tərkibli məhsulların sağlamlıq üçün təhlükə yarada biləcəyini qeyd edirlər. Meyvə şirələri, ətirli qəhvə və qranola kimi məhsulların da tərkibində yüksək şəkər tərkibi olduğuna görə məhdud miqdarda istehlak edilməsi tövsiyə olunur.
Qidalanma vərdişlərinin dəyişməsi ilə gündəlik istehlak edilən bəzi qidalar tərkib hissələrinə görə müzakirə mövzusu olaraq qalır. Mütəxəssislər xüsusən də emal olunmuş şəkərlər ehtiva edən qidaların və içkilərin fərqində olmadan yüksək miqdarda istehlak edilə biləcəyini qeyd edirlər.
Mütəxəssislərin fikrincə, tərkibində rafinə edilmiş şəkər olan qidalar sürətli enerji versə də, qan şəkərində qəfil artımlara və düşmələrə səbəb ola bilər. Bu, gün ərzində daha tez-tez aclıq hissinə və həddindən artıq yeməyə meylliliyə səbəb ola bilər. Həddindən artıq şəkər istehlakının piylənmə və müəyyən metabolik xəstəliklərlə əlaqəli olduğu deyilir.
Qablaşdırılmış meyvə şirələri, ətirli qəhvələr və qranola çox vaxt sağlam hesab olunur, lakin onlarda əlavə şəkər ola bilər. Xüsusilə hazır meyvə şirələrinin az lif tərkibi və yüksək şəkər tərkibi ehtiyatla istehlak edilməsinin vacibliyini vurğulayır.
Elmi tədqiqatlar göstərir ki, həddindən artıq şəkər istehlakı ürək-damar xəstəliklərinə, insulin müqavimətinə və diş sağlamlığına mənfi təsir göstərə bilər. Buna görə də mütəxəssislər təbii və emal olunmamış qidaları seçməyi məsləhət görürlər.
