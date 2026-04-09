https://news.day.az/azerinews/1826831.html Paşinyan Rusiyaya gedəcək Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan iyunda Rusiyaya səfər edəcək. Day.Az "Qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, o bu barədə brifinq zamanı bildirib. "İyunun ikinci yarısında yüksəksəviyyəli görüş barədə razılığa gəlmişik", - Paşinyan qeyd edib.
Paşinyan Rusiyaya gedəcək
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan iyunda Rusiyaya səfər edəcək.
Day.Az "Qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, o bu barədə brifinq zamanı bildirib.
"İyunun ikinci yarısında yüksəksəviyyəli görüş barədə razılığa gəlmişik", - Paşinyan qeyd edib.
Xatırladaq ki, Ermənistan Baş naziri aprelin 1-də Rusiyaya işgüzar səfər edib və Moskvada ölkə prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb.
