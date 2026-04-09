Paşinyan Rusiyaya gedəcək

Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan iyunda Rusiyaya səfər edəcək.

Day.Az "Qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, o bu barədə brifinq zamanı bildirib.

"İyunun ikinci yarısında yüksəksəviyyəli görüş barədə razılığa gəlmişik", - Paşinyan qeyd edib.

Xatırladaq ki, Ermənistan Baş naziri aprelin 1-də Rusiyaya işgüzar səfər edib və Moskvada ölkə prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb.