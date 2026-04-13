Bəzi dövlət qulluqçuları üçün yeni etik davranış qaydaları tətbiq ediləcək
Azərbaycan Respublikasının miqrasiya orqanlarında qulluq keçən işçilərin etik davranış qaydalarında dəyişiklik edilib.
Day.Az Trendə-ə istinadən xəbər verir ki, söhbət işçilərin korrupsiyaya qarşı davranışndan gedir.
Belə ki, işçiyə qanunsuz maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər təklif olunduğu hallarda, işçi onlardan imtina etməlidir. Maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər işçiyə ondan asılı olmayan səbəblərdən verilərsə, o, bu barədə "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Qanuna müvafiq olaraq müəyyən edilən səlahiyyətli struktur bölməyə (şəxsə) məlumat verməlidir.
İşçi xidməti vəzifələrinin qərəzsiz icrasına təsir edə bilən və ya bu cür təsir təəssüratı yaradan və ya onun vəzifələrinin icrası müqabilində mükafat qismində verilən və ya bu cür mükafat təəssüratı yaradan hədiyyələri özü və ya digər şəxslər üçün tələb edə və ya qəbul edə bilməz. Bu qayda qonaqpərvərliklə bağlı və dəyəri "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Qanunda nəzərdə tutulmuş məbləğdən yuxarı olmayan hədiyyələrin təqdim olunduğu hallara şamil edilmir. İşçi hədiyyənin qəbul edilməsi və ya qonaqpərvərlikdən istifadə ilə bağlı qərara gələ bilmədiyi hallarda bu məsələ barədə "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq müəyyən edilən səlahiyyətli struktur bölmənin (şəxsin) rəyini öyrənməlidir.
Daha əvvəl işçi birbaşa rəhbərinə məlumat verməli və onun rəyini öyrənməli idi.
Qeyd edək ki, "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Qanuna əsasən, səlahiyyətli struktur bölmə (şəxs) korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatların qəbul edilməsi və araşdırılması, maraqlar toqquşması və korrupsiyanın qarşısının alınması məsələləri üzrə konfidensial məsləhət verilməsi və korrupsiya risklərinin idarə edilməsi funksiyalarını həyata keçirən bir və ya bir neçə səlahiyyətli struktur bölmə və ya səlahiyyətli şəxs hesab edilir.
