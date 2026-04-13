ABŞ–İran danışıqlarında yeni ümid: Vasitəçilər təcili görüş TƏLƏB EDİR
Pakistan, Misir və Türkiyə ABŞ ilə İran arasında gərginliyi azaltmaq məqsədilə diplomatik səylərini gücləndirərək tərəfləri aprelin 21-dək yenidən danışıqlar masasına qaytarmağa çalışır.
Day.Az CBS News və Axios-a istinadən xəbər verir ki, atəşkəs rejiminin başa çatmasından əvvəl danışıqların ikinci mərhələsinin keçirilməsi planlaşdırılır və bu istiqamətdə intensiv təmaslar davam edir.
İslamabad isə Baş nazir Şahbaz Şərifin göstərişi ilə həm Vaşinqton, həm də Tehranla birbaşa əlaqələr qurub. Əvvəlki görüşlər ciddi nəticə verməsə də, vasitəçilər ehtiyatlı optimizmini qoruyur. Regional rəsmilər bildirir ki, tərəflər arasında dialoq kanalları açıq qalır və "qapı hələ bağlanmayıb."
