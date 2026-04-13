Elnur Hidayətoğluna TƏBİB-də

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentinin rəhbəri vəzifəsi Elnur Hidayətoğluya həvalə olunub.

Day.Az xəbər verir ki, Elnur Hidayətoğlu faktı Trend-ə təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, E.Hidayətoğlu bu vaxta qədər departamentin nəzdində ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. O, bu vəzifəyə 2023-cü ilin dekabrında təyin edilmişdi.

Xatırladaq ki, ötən həftə TƏBİB-in İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentinin rəhbəri Zamirə Adilova tutduğu vəzifədən azad edilib.