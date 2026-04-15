Avropa birjalarında qarışıq VƏZİYYƏT: İnvestorlar ehtiyatlıdır
Avropa birjalarında ticarət qarışıq istiqamətdə davam edir.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ABŞ ilə İran arasında mümkün razılaşmaya dair ümidlər artsa da, investorlar risklərə görə ehtiyatlı davranır.
Yaxın Şərqdəki vəziyyət və tərəflər arasında aparılan danışıqlar bazarlarda əsas təsir edən amil olaraq qalır.
ABŞ Prezidenti Donald Tramp yaxın günlərdə yeni görüşlərin keçirilə biləcəyini bildirib və münaqişənin bitməyə yaxın olduğunu qeyd edib. Bu açıqlamalar bazarlarda müəyyən nikbinlik yaratsa da, investorlar hələ də tam əmin deyil və gözləmə mövqeyini qoruyur.
Avropa indekslərində fərqli dinamika müşahidə olunur: bəzi ölkələrdə artım qeydə alınsa da, digərlərində eniş var.
Eyni zamanda, European Central Bank rəhbəri Christine Lagarde enerji qiymətlərinin iqtisadiyyata təsir etdiyini, lakin hələlik faiz artımına ehtiyac olmadığını bildirib.
Analitiklər gün ərzində həm Yaxın Şərqdəki xəbərlərin, həm də iqtisadi göstəricilərin bazarlara təsir etməyə davam edəcəyini vurğulayır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре