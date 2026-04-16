Gecə Günəş kremi haqqında bilməli olduğunuz ən mühüm qaydalar
Ultrabənövşəyi şüalar sadəcə dəridə ləkələr yaradan bir "düşmən" deyil, həm də dəri xərçənginə yol açan gizli bir təhlükədir. Dr. Le Cao Tri vurğulayır ki, dərini qorumaq üçün doğru kremi seçmək və ondan düzgün istifadə etmək vacibdir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Amerikan Dermatologiya Akademiyasına (AAD) görə, yaxşı günəş kremi bu üç şərtə cavab verməlidir:
Geniş spektrli qoruma: Həm UVA (qocalmağa səbəb olan), həm də UVB (yanıq yaradan) şüalarından qorumalıdır.
SPF 30 və daha yuxarı: SPF 30 şüaların təxminən 97%-ni bloklayır.
Suya davamlılıq: Tərlədikdə və ya su ilə təmasda olduqda qorunmanın davam etməsi üçün mütləqdir.
Dəri tipinə görə seçim
Yağlı dərilər: Məsamələri tutmayan "oil-free" (yağsız) məhsullar seçməlidir.
Quru dərilər: Tərkibində nəmləndirici olan kremlərə üstünlük verməlidir.
Həssas dərilər: Sink oksid və ya titan dioksid tərkibli fiziki filtrləri seçməlidir.
Düzgün tətbiq qaydaları
Kremi çölə çıxmazdan ən az 15 dəqiqə əvvəl çəkin.
Təkcə üz üçün 1/4 çay qaşığı, boyun və qulaqlar daxil olmaqla 1/2 çay qaşığı krem kifayətdir.
Qulaqlar, boyun ardı, ayaq üstləri və dodaqları qorumağı unutmayın.
Hər iki saatdan bir, həmçinin üzdükdən və ya həddindən çox tərlədikdən sonra kremi mütləq yenidən çəkin.
UVA şüaları buludlardan və şüşədən keçə bilir. Buna görə də, günəş kremini hər gün, hətta qapalı məkanda olsanız belə istifadə etməlisiniz.
Dr. Le Cao Tri əlavə edir ki, günəş kremi tək başına kifayət deyil. Xüsusilə saat 10:00-14:00 arası birbaşa günəşdən qaçmaq, geniş kənarlı papaqlar və günəş eynəklərindən istifadə etmək dərinin sağlamlığı üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir.
