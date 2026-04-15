Bu ölkədə benzin və dizel vergisi ləğv edilib
Kanada hökuməti Yaxın Şərqdəki vəziyyət fonunda benzin və dizel yanacağı qiymətlərinin artması səbəbilə bu məhsullara tətbiq olunan federal vergilərin müvəqqəti ləğvi barədə qərar qəbul edib.
Day.Az bu barədə xarici mediaya istinadən xəbər verir.
Güzəştli rejim aprelin 20-dən sentyabrın 7-dək qüvvədə olacaq.
Beləliklə, verginin ləğvindən sonra ən ucuz benzinin bir litrinin qiyməti 10 sent, dizel yanacağının bir litri isə 4 sent ucuzlaşacaq.
Kanadada benzinin orta qiyməti 2 Kanada dolları (1,45 ABŞ dolları) həddinə çatıb. Kəskin bahalaşmaya təsir edən əsas amillərdən biri kimi gəmilərin Hörmüz boğazı vasitəsilə hərəkətinin bloklanması göstərilir.
