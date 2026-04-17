Kürdəmir stansiyasına qatarlar nə qədər vaxta çatacaq?

Əvvəllər Kürdəmir stansiyasına qatarlar 3 saat 11 dəqiqəyə çatırdı, hazırda isə bu məsafə 2 saat 11 dəqiqəyə qət edilir.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Kürdəmir Dəmiryol Stansiyasının açılış mərasimində "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin Sərnişindaşımaları departamentinin rəisi Azər Fərəcov deyib.

ADY rəsmisi bildirib ki, gündəlik olaraq sərnişinlər Bakı-Qazax-Bakı və Bakı-Balakən-Bakı qatarları ilə Kürdəmirə sərnişinlər səyahət edə biləcəklər.