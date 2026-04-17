Ermənistan regional kommunikasiyaların açılması üzərində işləyir – Rəsmi İrəvan
Trend-in xüsusi müxbirinin verdiyi məlumata görə, bunu Ermənistanın xarici işlər nazirinin müavini Vahan Kostanyan Antaliya Diplomatiya Forumu çərçivəsində azərbaycanlı jurnalistlərə bildirib.
Onun sözlərinə görə, ölkə regional əlaqəliliyin bərpası prosesində fəal iştirak edir.
"Bu gün qarşılıqlı əsasda kommunikasiyaların açılması ilə bağlı siyasi öhdəliklərə əsaslanan yeni bir başlanğıcımız var. Biz bu istiqamətdə fəal işləyirik", - deyə Kostanyan bildirib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре