Bu ölkədə 7,4 bal gücündə zəlzələ baş verib
Yaponiyada Honşu adasının şərq sahilləri yaxınlığında 7,4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, Yaponiya Meteorologiya Agentliyi zəlzələnin gücünü 7,5 bal olaraq açıqlayıb.
Zəlzələdən sonra sunami təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Yeraltı təkanların episentri təxminən 13 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Hadisədən sonra paytaxt Tokio ilə Aomori şəhəri arasında sürətli qatar reysləri dayandırılıb.
