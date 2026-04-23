Hörmüz boğazına mina döşəyən gəmiləri vuracağıq - Tramp
ABŞ Prezidenti Donald Tramp donanmasına Hörmüz Boğazı sularına mina döşəyən hər hansı bir gəmini vurmaq əmri verdiyini açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, Tramp, sosial media hesabında verdiyi açıqlamada, "Hörmüz Boğazına mina döşəyən bütün gəmiləri, hətta kiçik qayıq olsa belə, vurub məhv edəcəyəm. Bu əmrdə heç bir təzad olmayacaq", - deyə bildirib.
Prezident həmçinin, ABŞ donanmasının 159 gəmisinin hazırda boğazda mina təmizləmə işləri apardığını qeyd edib. "Mina təmizləmə əməliyyatlarının miqdarı üç dəfə artırılaraq davam edəcək", - deyə Tramp vurğulayıb.
Trampın bu açıqlamaları, Hörmüz Boğazındakı gərginlik artarkən verilən ən sərt mesajlardan biri olub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре