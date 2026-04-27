https://news.day.az/azerinews/1830610.html İldırım düşməsi nəticəsində 14 nəfər həyatını itirdi Banqladeşin müxtəlif bölgələrində ildırım düşməsi nəticəsində azı 14 nəfər həyatını itirib. Day.Az xəbər verir ki, yerli mətbuatın məlumatına görə, hadisələr Gaibandha, Thakurgaon, Sirajganj, Jamalpur, Panchagarh, Bogura və Natore ərazilərində qeydə alınıb.
İldırım düşməsi nəticəsində 14 nəfər həyatını itirdi
Banqladeşin müxtəlif bölgələrində ildırım düşməsi nəticəsində azı 14 nəfər həyatını itirib.
Day.Az xəbər verir ki, yerli mətbuatın məlumatına görə, hadisələr Gaibandha, Thakurgaon, Sirajganj, Jamalpur, Panchagarh, Bogura və Natore ərazilərində qeydə alınıb.
Məlumatlarda bildirilir ki, güclü yağışlarla müşayiət olunan hava şəraiti zamanı baş verən ildırım hadisələri nəticəsində çox sayda insan da yaralanıb. Yaralıların vəziyyəti ilə bağlı ətraflı məlumat verilməyib.
Meteoroloqlar ölkənin bəzi bölgələrində yağıntıların daha bir neçə gün davam edəcəyini açıqlayıb və əhaliyə ehtiyatlı olmaları barədə xəbərdarlıq ediblər.
