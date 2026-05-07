Folqada kartof bişirmək olarmı? Şef aşpaz vacib məqama diqqət çəkir
ABŞ-də fəaliyyət göstərən aşpaz Steven Chavez bildirir ki, kartofu folqada bişirmək mümkündür, lakin bu üsul həmişə təhlükəsiz sayılmır. Folqa kartofun içindəki nəmi saxlayır və nəticədə o, sobada qızarmaq əvəzinə daha çox buğda bişmiş kimi olur - içi yumşaq, qabığı isə xırtıldaq olmur.
Day.Az xəbər verir ki, ekspertin sözlərinə görə, əsas risk kartofun bişirildikdən sonra folqa içində soyuması zamanı yaranır.
Bu zaman temperatur 5-57°C aralığında olduqda bakteriyaların çoxalması üçün əlverişli mühit yaranır. Xüsusilə Clostridium botulinum bakteriyası oksigensiz mühitdə inkişaf edə bilər və bu da nadir, amma təhlükəli Botulizm riskini artırır.
Şef tövsiyə edir ki, kartofu sobada folqasız bişirmək daha düzgündür. Əgər folqa istifadə olunursa (məsələn, manqalda və ya tonqalda), kartof hazır olan kimi dərhal açılmalı və 2 saatdan artıq bükülü halda saxlanmamalıdır. Bu, qida təhlükəsizliyi baxımından vacibdir.
