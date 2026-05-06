https://news.day.az/azerinews/1832762.html CNN şəbəkəsinin qurucusu vəfat edib CNN şəbəkəsinin qurucusu Ted Turner 87 yaşında vəfat edib. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb. Qeyd edək ki, CNN 1980-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Atlanta şəhərində yaradılıb.
