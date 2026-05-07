İtaliya 9 minə yaxın işçi axtarır

İtaliya hökuməti kənd təsərrüfatı, turizm və otelçilik sahələri üçün əlavə 8 865 mövsümi iş icazəsi ayırıb.

Day.Az yerli mediaya istinadın xəbər verir ki, kvotaların 5 389-u kənd təsərrüfatına, 3 476-sı isə turizm və xidmət sektoruna verilib.

Mövsümi işçilər ölkəyə maksimum 9 aylıq "C" tipli milli viza ilə daxil ola biləcəklər. İşəgötürənlər işçiləri yaşayış yeri ilə təmin etməli, dönüş xərclərini ödəməli və onları sosial sığorta sistemində qeydiyyata almalıdır.

Müraciətlər kvota dolana qədər qəbul ediləcək. Bildirilir ki, əvvəlki illərdə yerlər qısa müddətdə tam dolub.